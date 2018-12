Pacchi-dono contro la camorra, anche Federfarma Verona aderisce

Federfarma Verona ha aderito al progetto "Facciamo un pacco alla camorra" promosso da Cittadinanzattiva Campania con la collaborazione di Nuova Cooperazione Organizzata (Nco). Si tratta di un percorso di sostegno alle aziende e alle cooperative sorte in Campania su terreni sottratti alla camorra e che impiegano oggi decine di ragazze e ragazzi impegnati ad avviare percorsi di vita legali, sottraendosi alla criminalità.

"Facciamo un pacco alla camorra" realizza la vendita di pacchi-dono con prodotti di cooperative sociali o associazioni che gestiscono i beni confiscati dalla criminalità e di imprenditori antiracket. Anche Federfarma Verona ha deciso di partecipare per aiutare i territori colpiti dalla delinquenza organizzata e portare un aiuto concreto alle persone oneste.

Pensiamo che la solidarietà verbale in favore della legalità sia importante perché sviluppa un comune positivo sentimento di partecipazione e una coscienza sociale contro tutte le mafie, ma pensiamo anche che oggi sia fondamentale il gesto pratico tradotto in azioni concrete perché le persone oneste non vivono d'aria e hanno bisogno di portare a casa soldi puliti grazie al loro lavoro - ha spiega Marco Bacchini, presidente di Federfarma Verona - Le organizzazioni mafiose come la camorra sembrano tanto lontane, ma in realtà sappiamo bene che si sono infiltrate ovunque, sia a livello nazionale, Veneto compreso, che internazionale. Sconfiggere la criminalità organizzata è secondo noi un dovere di tutti gli italiani per portare serenità in territori martoriati da soprusi e violenze. I pacchi-dono di Federfarma Verona avranno quindi quest'anno una valenza ancora maggiore con l'augurio che la camorra e tutte le mafie vengano vinte rendendo le nostre regioni ancora più belle e sicure per tutti.