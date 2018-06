Sentenza del Tar sulla Farmacia Agli Angeli, farmacisti: "Legalità ripristinata"

L'impossibilità di acquisto da parte di un soggetto pubblico di una farmacia privata e il fatto che la titolarità di una farmacia non può essere dissociata dalla proprietà. Sono questi i principi che Federfarma e l'Ordine dei farmacisti della provincia di Verona hanno voluto sottolineare sulla sentenza del Tar che ha dichiarato illegittimo l'acquisto della Farmacia Agli Angeli da parte di Agec, nell'ambito del complessivo passaggio di tutte le farmacie comunali all'interno dell'azienda partecipata.

Il caso della Agli Angeli era particolare perché si trattava di una farmacia privata, che Agec rilevò violando le norme allora vigenti e generando il ricorso di Federfarma e dell'Ordine de farmacisti. Ricorso che è stato accolto andando a "ripristinare un principio di legalità violata", secondo i farmacisti.

"Sugli effetti conseguenti all'applicazione dei principi riaffermati dal Tar - fanno sapere ancora Federfarma Verona e Ordine dei farmacisti - noi non abbiamo alcuna facoltà decisionale e rimaniamo ora in attesa delle decisioni che verranno prese dagli organi competenti". Sicuramente una posizione deve prenderla il consiglio di amministrazione dell'Agec, che già aveva il suo bel daffare per la grana dello scambio di dipendenti con Atv. La sentenza del tribunale amministrativo di fatto ha annullato tutti gli atti che hanno portato all'acquisizione della farmacia da parte di Agec. Bisognerà dunque capire se il destino della Farmacia Agli Angeli sarà quello di tornare vacante oppure se sarà messa in vendita.