Farmacia e movimento con "FarMove" al Percorso della Salute di San Zeno

Anche il sindacato generale di base Sgb fa parte dei sindacati che hanno organizzato per domani, 8 marzo, uno sciopero generale. Ciò nonostante le 244 farmacie delle provincia di Verona aderenti a Federfarma saranno regolarmente operative sul territorio garantendo il proprio servizio alla cittadinanza sia di giorno che di notte.

E sempre Federfarma Verona insieme all'Ordine dei Farmacisti di Verona e in collaborazione con l'associazione Angels in Run ha pensato ad un evento per la Festa della Donna di domani. Si chiama "FarMove" ed è un particolare evento di movimento e salute ad accesso libero, dedicato in modo particolare alle donne.

Inserito nel programma "Ottomarzo. Femminile, Plurale 2019" e promosso dalle Pari Opportunità del Comune di Verona, "FarMove" avrà luogo domani alle 18.30 al Percorso della Salute di via Lega Veronese a San Zeno. All'ingresso del percorso sarà allestita una postazione che prevede la presenza del gazebo di Federfarma Verona, del camper farmacia mobile dell'associazione Farmacisti Volontari in Protezione Civile di Verona e di Agifar, associazione giovani farmacisti. Al loro interno verrà offerto gratuitamente a coloro che parteciperanno all’iniziativa una valutazione del proprio stato di salute attraverso l’autoanalisi di alcuni parametri, effettuati dai farmacisti che somministreranno anche un questionario per la valutazione del rischio-diabete, accompagnato dalle indicazioni sul mantenimento di un corretto stile di vita attraverso la prevenzione. All'utenza verrà inoltre consegnato un pieghevole che riporterà i valori misurati quel giorno e che sarà valido come coupon per un ulteriore controllo gratuito dei parametri di glicemia e pressione da effettuarsi dopo un mese in una delle farmacie del Comune di Verona aderenti al progetto "FarMove".

Abbiamo pensato di coniugare il movimento all'aria aperta, la possibilità di aggregazione urbana e l'importanza di eseguire autotest poiché riteniamo che tutti questi fattori insieme riconducano al medesimo concetto di prendersi cura attivamente della propria salute - ha spiegato Arianna Capri, vicepresidente di Federfarma Verona - Tutti possiamo quotidianamente decidere di investire nel nostro benessere generale sia scegliendo una corretta alimentazione, sia praticando almeno 30 minuti di movimento al giorno, sia soprattutto, investendo nell'aderenza alle terapie prescritte.

«Il nostro motto è "Correre insieme perché nessuno corra da solo" e anche in questa occasione ribadiamo l'importanza del movimento non come prestazione sportiva, ma come benessere quotidiano - ha aggiunto Anna Marostica, presidente di Angels in Run -. Il nostro messaggio di tutela della donna come soggetto più debole si manifesta in diversi modi come appunto l’aggregazione o la richiesta di illuminazione dei parchi cittadini. Durante l’evento organizzeremo piccoli gruppi per attraversare insieme il Percorso della Salute in maniera soft con una tranquilla camminata, fino alla corsa vera e propria. Un modo davvero salutare per stare insieme all'aria aperta».

Per la partecipazione all'evento si richiede la registrazione attraverso le pagine facebook di Federfarma Verona e Angels Run o la piattaforma www.eventbrite.it