Giornata Mondiale della Psoriasi, farmacisti in piazza per sensibilizzare

Nella sede di Federfarma Verona è stata presentata la campagna informativa «Chiedi al tuo dermatologo». Una campagna di Novartis con il patrocinio dell'Associazione per la Difesa degli Psoriasici (Adips), delle società scientifiche Adoi (Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica) e di Sidemast (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse).

La campagna informativa è incentrata sul tema della psoriasi e si svolge nelle farmacie aderenti fino al 15 novembre 2019. Inoltre, in occasione della Giornata Mondiale della Psoriasi, sabato 26 ottobre in Piazza Bra dalle 14 alle 18 saranno presenti il gazebo di Federfarma Verona ed il camper dell'associazione Farmacisti Volontari in Protezione Civile ai quali potranno accedere gratuitamente tutti i cittadini. I farmacisti presenti forniranno utili consigli sul mantenimento di un ottimale stato, igiene e cura della propria pelle e, in caso di problemi lamentati o riscontrati nel cittadino, lo indirizzeranno per un colloquio di approfondimento ad uno specialista dermatologo che sarà a disposizione all'interno della struttura mobile.

L’obiettivo della campagna di sensibilizzazione è individuare pazienti potenzialmente affetti da psoriasi ed invitarli ad effettuare le necessarie indagini di accertamento presso un centro specializzato, ma anche invitare i pazienti con psoriasi diagnosticata ad effettuare una possibile rivalutazione della condizione della patologia al fine di migliorare la propria cura ed acquisire una ottimale qualità di vita.

La psoriasi è una malattia cronica della pelle che nella popolazione italiana ha una prevalenza pari al 2,8%. Si stima che circa un milione e mezzo di italiani siano affetti da questa patologia.

Le farmacie aderenti alla campagna «Chiedi al tuo dermatologo», già impegnate nel progetto dal 15 ottobre, sono riconoscibili dalla locandina dedicata all'iniziativa e offrono agli utenti materiale informativo sul tema di questa patologia della pelle. «Le persone che soffrono di psoriasi in modo lieve spesso non si rivolgono al medico o ad altro professionista sanitario preferendo autogestire i propri sintomi - ha dichiarato Nadia Segala, vicepresidente di Federfarma Verona e coordinatrice del progetto - Nonostante la crescente disponibilità di offerte terapeutiche la psoriasi rimane sotto trattata anche in coloro che soffrono di forme moderate e il tasso di discontinuità terapeutica è spesso notevolmente elevato. Per questa ragione l’attività di sensibilizzazione che viene promossa attraverso questa campagna appare assai importante in quanto mette a sistema la capillarità della rete delle farmacie a sostegno dei pazienti per meglio orientarli e seguirli nella cura».