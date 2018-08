Farmacie. Servizio garantito su tutto il territorio anche a Ferragosto

Agosto a porte aperte per le 239 farmacie della provincia di Verona aderenti a Federfarma Verona che effettuano durante l’arco del mese una contrazione minima rispetto ai restanti mesi lavorativi, come da trend degli ultimi anni in tutta la provincia. A questa accessibilità di servizio si aggiungono nel periodo estivo, e soprattutto in agosto, le aperture in deroga per i giorni festivi e l’ampliamento di orario fornito principalmente dalle farmacie che operano nelle zone ad alto tasso turistico. Quest’anno la grande novità, che si traduce in un servizio pratico per residenti e turisti, è l’app gratuita “Farmamia Verona”, che grazie alla geolocalizzazione individua la farmacia aperta più vicina all’utente, il quale non deve quindi preoccuparsi di ricercarla per tipologia, se aperta con orario regolare, ampliato, in deroga o di turno. Questo vale sempre, ma risulta particolarmente utile in giornate festive come Ferragosto.

Federfarma invita la cittadinanza a porre particolare attenzione al giorno di Ferragosto che quest’anno cade di mercoledì e il cambio di turno di Guardia Farmaceutica avviene proprio la mattina del 15 agosto alle ore 9 per finire alle 9 del 17 agosto.