Cerchi la farmacia aperta più vicina? Ora ad indicartela ci pensa una App

La farmacia aperta in quel preciso momento e più vicina all’utente che la sta cercando. Si chiama “Farmamia” la nuova app mobile realizzata da Federfarma Verona e disponibile da questa estate sull’intero territorio provinciale. Con questo nuovo e versatile strumento tecnologico si supera il concetto limitato alla sola della Guardia Farmaceutica (la cui comunicazione resta comunque obbligatoria) per offrire al cittadino la visione delle aperture in tempo reale. Il sistema tiene quindi conto delle aperture in deroga, che tra l’altro aumentano durante l’estate soprattutto nelle zone ad alta vocazione turistica, degli ampliamenti di orario, ma anche delle festività e delle chiusure per ferie. Quella che appare sullo schermo è la mappa reale (geolocalizzazione), con tanto di indicazioni stradali e numero di telefono della farmacia aperta semplicemente attivando la funzione touch dello smartphone.

La nuova applicazione gratuita rivolta al cittadino è stata presentata nel corso della conferenza stampa svoltasi presso l’Hotel Milano di vicolo Tre Marchetti alla presenza di Marco Bacchini ed Arianna Capri rispettivamente presidente e vicepresidente di Federfarma Verona, Antonio Pastorello presidente della Provincia di Verona Federico Realdon presidente dell’Ordine dei farmacisti di Verona, Paolo Costa direttore Distretto 1 Azienda Ulss 9 Scaligera, Commissario Capo Bruno De Santis Portavoce del Questore di Verona, Angelo Tosoni vicepresidente dell’ANCI Veneto, Daniel Frank direttore operativo Verona Booking Cooperativa albergatori veronesi.

“Farmamia” è uno strumento che completa l’offerta già presente anche nel sito dell’Ulss 9 Scaligera per quanto riguarda gli orari delle farmacie, in questo modo si potranno vedere oltre alla geolocalizzazione delle farmacie di turno anche tutte quelle aperte in tempo reale.

La continuità del Servizio farmaceutico da adesso è ancora più a misura delle esigenze del cittadino – spiega Marco Bacchini, presidente Federfarma Verona -. Con “Farmamia” si esce dal “semplice” concetto di informazione del turno di Guardia Farmaceutica che comunque rientra nelle farmacie visualizzate dall’applicazione, per offrire dunque un servizio onnicomprensivo sempre aggiornato. Nella ricerca della farmacia aperta più vicina il cittadino non deve più preoccuparsi di nulla, sullo schermo vede quella e quelle disponibili e questa è l’informazione che gli serve. Certo i turni di Guardia Farmaceutica rimangono e sono dettagliatamente illustrati anche nella sezione dedicata di “Pillole” la nostra rivista e nel sito www.federfarmaverona.it, ma in “Farmamia” il concetto si amplia e si affina. Tengo a precisare che questo sistema rappresenterà, una volta perfezionato, l’unica forma di comunicazione autorizzata e controllata da Federfarma Verona per segnalare le farmacie in servizio. L’efficiente applicazione software è utilissima anche per i turisti che avranno un immediato impatto visivo della farmacia con la possibilità di raggiungerla senza chiedere informazioni e gestendo quindi le proprie esigenze sanitarie in modo autonomo.

OPERATIVITÀ - All’avvio dell’app “Farmamia” parte automaticamente un’animazione effetto-radar che identifica le farmacie aperte più vicine all’utente nel raggio di 2 chilometri o sulla base dell’impostazione fornita. L’applicazione mostra tutte le farmacie aperte sulla mappa lasciando all’utente la possibilità di visualizzarne le specifiche cliccando sul balloon oppure visualizzandole in una lista. Questa modalità ordinerà le farmacie dalla più vicina alla più lontana e grazie alla funzione integrata di voice over leggerà le informazioni di base della prima trovata. Cliccando sul nome della farmacia scelta si apre una schermata dedicata contenente i dati specifici della farmacia, i recapiti, l’indirizzo e gli orari di apertura, lasciando all’utente la possibilità di salvarla tra i “Preferiti” o di condurre una nuova ricerca per nome o località. Grazie all’integrazione con il sistema mappe di iOS e Android con un semplice click permette di visualizzare il percorso per la farmacia scelta. Farmamia permetterà di raggiungere sempre , in pochi minuti, di giorno e di notte, festivo o feriale, una farmacia aperta e di conoscerne il relativo orario , a Verona e provincia. Dal canto suo il farmacista potrà condividere l’app della farmacia con i propri utenti che potranno così collegarsi velocemente per esempio alla sua pagina Facebook o al sito, con la possibilità di chiamarlo e condividere l’app con altri utenti. Federfarma Verona utilizzerà inoltre tale strumento per comunicare con i propri associati e con gli utenti grazie ad una sezione interattiva denominata notizie.

Nell’arco di poco, inoltre, la app sarà in grado di fornire ulteriori notizie sui servizi sanitari offerti da ciascuna delle 239 farmacie di Federfarma Verona – spiega Arianna Capri vicepresidente Federfarma Verona -. Tra gli altri le autoanalisi del sangue o i servizi in telemedicina come l’elettrocardiogramma che è già possibile effettuare in molte farmacie, ma dei quali il paziente non è ancora sufficientemente a conoscenza. Ritengo che “Farmamia” costituisca una svolta altamente fruibile nel rapporto della farmacia con la popolazione e sia in grado di facilitare le esigenze e i nuovi ritmi di vita portando la farmacia a divenire un servizio sanitario e sociale sempre più vicino al cittadino.

Oltre che nel sito di Federfarma Verona i riferimenti per accedere a “Farmamia” sono disponibili anche in quello dell’Azienda Ulss 9 Scaligera (www.aulss9.veneto.it).

In questa prima fase le 16 farmacie veronesi non aderenti a Federfarma Verona sono comunque inserite nell’anagrafica della app gratuitamente per quanto riguarda la modalità Guardia Farmaceutica e geolocalizzazione, ma in futuro sarà possibile previo accordo essere presenti anche con tutte le altre funzionalità.