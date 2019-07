«Visita al tunnel della Pedemontana organizzata per ragioni di studio»

La visita tecnica organizzata dal nostro ordine non aveva alcuna pretesa di affrontare il tema dell'avanzamento del cantiere sotto il profilo di un eventuale contraddittorio ma aveva una finalità esclusivamente tecnica e conoscitiva.

Sono queste le parole di Andrea Falsirollo, presidente dell'Ordine degli ingegneri di Verona, che così descrive i termini della visita organizzata alla fine di giugno al tunnel della Superstrada Pedemontana Veneta (Spv), tra Malo e Castelgomberto. Pochi giorni dopo quella visita, la magistratura berica aveva proceduto con il sequestro del cantiere per presunte frodi nelle forniture.

Si tratta di un cantiere che peraltro nel 2016 era stato funestato dal crollo della volta, incidente in cui perse la vita un operaio. Ad ogni buon conto «alla luce del recente sequestro che ha interessato la Spv del quale abbiamo appreso dai media regionali - spiega Falsirollo a Today.it - siamo ben consci delle problematiche che l'opera sta affrontando. Non riusciamo comunque a comprendere come si possa pensare che una semplice visita di aggiornamento professionale, anche se ha interessato un gruppo di professionisti con competenze specifiche, potesse portare i presenti al sopralluogo a conclusioni di un certo tipo rispetto alle quali la magistratura, così immagino, starà indagando da mesi e mesi e con strumenti sicuramente diversi, servendosi probabilmente di consulenze tecnico-scientifiche che non solo avranno analizzato i tanti elementi in proprio possesso, ma che al problema avranno dedicato tutto il tempo che serve».

Appresso Falsirollo fa una ulteriore puntualizzazione: «Vorrei aggiungere che visite a cantieri di questo tipo e a cantieri di queste dimensioni hanno interessato altre grandi opere per ovvie ragioni di studio». Le parole del presidente sono molto chiare e sono indirizzate in primis a coloro che a mezza bocca avevano espresso qualche dubbio circa la opportunità di quella iniziativa.