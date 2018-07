La Croce Rossa di Verona mette in guardia: "Attenti ai falsi volontari"

Falsi volontari che vendono dei kit di primo soccorso dicendo che il ricavato della vendita sarà donato alla Croce Rossa. La loro presenza è stata segnalata a San Bonifacio e di recente anche vicino all'ospedale di Borgo Roma, a Verona. Il comitato di Verona della Croce Rossa Italiana invita tutti a segnalare la presenza di questi falsi volontari alle forze dell'ordine.

Nessuna iniziativa di raccolta denaro è stata autorizzata - ha confermato via Facebook Alessandro Ortombina, presidente della Cri di Verona - Le attività di raccolta fondi sono strutturate in appositi spazi allestiti in piazza o in occasione di manifestazioni pubbliche in modo da rendere ben visibile la nostra struttura associativa e i volontari indossano uniforme rossa che riporta il nostro emblema.