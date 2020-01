La città di Verona con le sue inestimabili meraviglie diventa protagonista in tv sulla Rai

I giovani alla scoperta delle città di oggi. Stiamo parlando di #Explorers, il magazine culturale di Rai Gulp che, per tutto questo fine settimana, farà tappa a Verona per la registrazione della prossima puntata. Un viaggio/avventura per conoscere particolarità, bellezze e progetti virtuosi che contribuiscono a valorizzare il territorio ed il patrimonio artistico-monumentale delle città italiane.

Domani , con il primo girato alla mattina all’interno dell’Arena, e domenica, la produzione Rai farà visita ad alcuni dei principali musei e monumenti cittadini, rivolgendo un’attenzione particolare alla Casa di Giulietta e al Museo di Storia Naturale. Protagoniste due ragazze veronesi che, tra interviste, domande e curiosità, guideranno il pubblico alla scoperta della città e delle sue meraviglie. La puntata sarà trasmessa venerdì 7 febbraio su Rai Gulp, canale 42.