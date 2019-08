L'ex attaccante dell'Hellas Claudio Caniggia ai ferri corti con la moglie

Tra televisione e social network si sta consumando quella che pare sia la fine del matrimonio trentennale tra l'ex giocatore dell'Hellas Verona Claudio Caniggia e la moglie Mariana Nannis, madre di due dei tre figli di Caniggia.

La coppia si potrebbe separare a causa di un presunto tradimento dell'uomo, denunciato da Mariana Nannis nel programma televisivo argentino Confrontados. La donna ha dichiarato che suo marito si starebbe frequentando con una ragazza molto più giovane dei due e che i due avrebbero anche problemi di tossicodipendenza. E secondo le indiscrezioni, riportate da Il Mattino, la giovane in questiose sarebbe una giornalista argentina 26enne, Sofia Bonelli.

Claudio Caniggia ha replicato alla consorte attraverso il suo profilo Instagram. L'ex attaccante, che in Italia ha vestito anche le maglie di Atalanta e Roma, ha pubblicato due messaggi. Nel primo avrebbe chiesto una perizia psichiatrica per Mariana Nannis, dicendo che lui e i loro figli sarebbero vittime dell'insanità mentale della donna. Nel secondo ha descritto questo momento come «doloroso» per la sua famiglia e ha definito «grottesco» e «patetico» il fatto che il loro matrimonio finisca così. Caniggia ha aggiunto che lui non ha nulla da nascondere e che ritiene necessario «l'aiuto di professionisti» per stabile cosa sia realmente successo.