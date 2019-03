Ex Arsenale. Dopo il lavoro delle ruspe per la bonifica, via alle analisi

Un altro tassello si aggiunge al grande puzzle che porterà al recupero dell’Arsenale. Proprio oggi, 11 marzo, si sono infatti concluse le indagini ambientali all’interno del compendio. La ruspa che effettua il carotaggio è rimasta in azione circa una settimana, il tempo necessario per effettuare i sondaggi geo-ambientali del terreno e il prelievo dei campioni da fare analizzare.

Un’attività indispensabile in questa fase preliminare, per conoscere il livello di contaminazione del sottosuolo rispetto ad alcuni elementi inquinanti, tanto più dopo il nuovo scenario d’uso degli immobili approvato dalla giunta, che da’ il via libera alla creazione di un grande parco pubblico all’interno dell’Arsenale.

Ora inizia la fase di analisi in laboratorio, dopodiché partirà la progettazione vera e propria della bonifica del sito. L’obiettivo è arrivare in autunno con il dettaglio degli interventi da realizzare e i relativi costi.

«È davvero una soddisfazione vedere finalmente le ruspe all’Arsenale – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Luca Zanotto, lunedì mattina a sul posto per gli ultimi carotaggi -. La bonifica dell’area è la prima operazione avviata sul sito, vista l’importanza che riveste per il proseguo dei lavori ma anche e soprattutto per la salute dei cittadini. Tra le palazzine restaurate dell’Arsenale sorgerà un grande parco urbano, un’area verde che vogliamo sia vissuta al meglio dai veronesi e dai turisti, in tutta sicurezza».