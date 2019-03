Eva Grimaldi: «Imma Battaglia ha detto Sì». Unione civile per la coppia

Un segreto di Pulcinella, dato che sono state le stesse protagoniste a svelarlo attraverso i social network. La veronese Eva Grimaldi e la sua compagna Imma Battaglia si uniranno civilmente. L'annuncio lo ha dato Eva Grimaldi sui suoi profili Facebook e Instagram. «Al cuor non si comanda mai - ha scritto Grimaldi - Che rimanga un segreto: Imma Battaglia mi ha detto "Sì" e al momento lo sa solo Enzo Miccio».

Noto dunque il wedding planner della cerimonia, che si svolgerà a maggio, top secret invece il luogo in cui le due donne hanno deciso di unirsi.

È dal 2012 che l'attrice e l'attivista per i diritti Lgbt fanno coppia, un legame che è diventato di dominio pubblico nel 2017 quando Eva Grimaldi ha fatto coming out.

Per la Grimaldi, questo può essere definito come un secondo matrimonio dopo quello con Fabrizio Ambroso, terminato con il divorzio nel 2013.