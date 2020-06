Estate Teatrale Veronese: scatta la corsa ai biglietti, in settimana prevendita per i concerti

Sono ufficialmente in vendita i biglietti degli spettacoli della 72esima edizione dell’Estate Teatrale Veronese. Il festival, che si terrà dal 18 luglio al 21 settembre, all’interno del Teatro Romano, porterà in scena prosa, danza e musica. Dal vivo, dopo mesi di riflettori spenti. Claudio Bisio, Isabella Ferrari, Paolo Rossi, Chiara Francini, Sergio Rubini, Ugo Pagliai, Paola Gassman e Alessio Boni saranno solo alcuni degli artisti che saliranno sul palcoscenico per la sezione prosa. Il cartellone proporrà 9 prime nazionali e 5 coproduzioni. Accanto alle tradizionali opere del festival shakespeariano, infatti, anche testi che interrogano l’attualità e la particolare situazione che stiamo vivendo.

Scarica la locandina generale della 72esima Estate Teatrale Veronese 2020

Nel rispetto di tutte le misure sulla sicurezza, gli spettacoli saranno riadattati e il pubblico verrà distanziato. Solo 310 i posti disponibili per ogni serata. Per questo i biglietti, in vendita al Box Office di via Pallone 16 o direttamente sul sito www.boxofficelive.it, sono limitati specialmente per la platea. E da mercoledì 1 luglio aprirà anche la prevendita dei concerti musicali, che vedranno a Verona alcuni tra i più importanti interpreti della scena pop, folk, indie e jazz, come Vinicio Capossela, Vasco Brondi, Raphael Gualazzi e Paolo Fresu. I biglietti si potranno acquistare in tutti i punti vendita del circuito Geticket – elenco completo su www.geticket.it. Ulteriori dettagli al numero 045 8039156.

L’Estate Teatrale Veronese è realizzata dal Comune di Verona con il sostegno di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Regione Veneto, in collaborazione con Arteven. Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.estateteatraleveronese.it.

Allegati