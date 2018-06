Caldo estivo, un pericolo in più per gli anziani: parte la campagna comunale

Informazioni utili, servizi e attività per far trascorre un’estate serena e piacevole agli anziani che restano in città.

Tutto questo si trova sull’opuscolo “Estate Anziani 2018”, l’ormai consolidato strumento informativo che il Comune ogni anno utilizza per sensibilizzare la popolazione sui rischi del caldo estivo e fornire informazioni utili per la gestione quotidiana della giornata e i casi di emergenza.

Giunto alla 15^ edizione, l’opuscolo illustra tutti i servizi presenti sul territorio per accrescere la qualità della vita degli anziani in città, in particolare durante i mesi estivi.

In particolare: i numeri telefonici da chiamare per le emergenze sanitarie, le farmacie di turno, servizi utili come ‘Farmaco pronto’, pasto a mezzogiorno e ascolto telefonico e i distretti sanitari. Ma anche le sedi dei Centro sociali territoriali del Comune, lo sportello per le informazioni con numero verde 800085570, i centri di incontro e di aggregazione dove trascorrere del tempo libero, le aree verdi attrezzate, il numero verde 800462340 per il servizio regionale ‘Famiglia Sicura’.

Inoltre, il libretto fornisce anche semplici ma preziosi consigli e suggerimenti per affrontare il caldo estivo, per una corretta alimentazione, per prevenire le cadute e per la sicurezza in generale.

L’opuscolo, che viene ampiamente diffuso sul territorio, è disponibile negli uffici dei Servizi sociali, nei Centri d’incontro “Anziani protagonisti nel quartiere”, nelle Circoscrizioni, nelle sedi anagrafiche, all’URP (anche delle Circoscrizioni), nelle farmacie.

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito del Comune.

Novità dell’estate 2018, l’iniziativa “MusiCare”, un progetto di musicoterapia rivolto agli anziani, che sfrutta la ricchezza di stimoli cognitivi, sensoriali ed emozionali presenti nella musica per ritardare i processi di invecchiamento.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Medici per la Pace in collaborazione con il Conservatorio “Dall’Abaco” di Verona e con il sostegno di Agsm, sarà avviata presso il Centro servizi per Anziani “Le Betulle”, e proseguirà fino all’autunno. I laboratori a cadenza settimanale, non si limitano ad offrire un ascolto passivo di brani musicali, ma prevedono un coinvolgimento attivo che si sviluppa sul piano emotivo, il piano fisico e quello cognitivo, per un’esperienza importante anche dal punto di vista dell’aggregazione.

“L’attenzione dell’Amministrazione verso le fasce più deboli è sempre alta – afferma l’assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco -. Le iniziative e i servizi presenti sul territorio sono davvero tanti, grazie anche alla collaborazione di enti e associazioni. Gli anziani devono sapere che possono contare su molteplici aiuti, attivi tutto l’anno e potenziati durante l’estate”.

“Sono orgoglioso di sostenere un’iniziativa come questa, che coniuga i valori della cultura e della musica con quello della solidarietà – spiega il presidente di Agsm Michele Croce -. La musica diventa strumento per alleviare la solitudine che spesso accompagna gli anziani, coinvolgendoli in attività che li vede protagonisti divertiti e consapevoli. Questo è il nuovo corso di Agsm, che si è da subito contraddistinto per l’impegno nel sociale, nella promozione della cultura, dell’arte e dello sport”.