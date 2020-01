Canone televisivo, entro il 31 gennaio si può far domanda di esonero

Adiconsum Verona ricorda che c'è tempo fino a venerdì 31 gennaio per presentare la domanda di esonero dal pagamento del canone tv per tutto il 2020, ma solo se effettivamente non si possiede un apparecchio televisivo.

Per inviare la richiesta di esonero è necessario scaricare il modulo, compilarlo e inviarlo all'Agenzia delle Entrate.

L'associazione veronese dei consumatori ricorda che anche se si presenta la domanda entro gennaio, può essere elevata la possibilità di ritrovarsi addebitata la prima rata del canone del 2020 sulla prima bolletta utile della luce. A quel punto, si deve fare domanda di rimborso.