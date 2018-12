Calcio Juniores, dieci turni di squalifica per un insulto razzista all'arbitro

Decima giornata, girone D del campionato di calcio Juniores Under 19 di Verona in programma sabato 24 novembre. La partita tra Atletico Città di Cerea e Sanguinetto Venera è stata vinta da Cerea 2-0. Al termine della gara, un giocatore del Sanguinetto si presenta alla porta dello spogliatoio dell'arbitro e bussa. Il direttore di gara, di origine africana, sente parole minacciose e razziste e riportato tutto sul suo referto di gara. L'atleta avrebbe dichiarato, bussando: «Esci scimmia».

Per questo il giudice sportivo Michela Franchi ha deciso di sanzionare il giocatore, squalificandolo per dieci turni.