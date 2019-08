Erba alta lungo la ciclabile di Bosco Buri: «Comincia ad essere pericolosa»

Ancora problemi nella zona di Bosco Buri a Verona. Dopo l'affondo del Partito Democratico di Verona, ci ha scritto una lettrice, la quale ci ha inviato anche delle foto scattate recentemente lungo la ciclabile di Bosco Buri.

Le immagini mostrano che l'erba ai lati della ciclabile è cresciuta oltremisura. «La ciclabile sta diventando pericolosa - ci scrive la lettrice - Ormai non di vedono le bici e i pedoni che sopraggiungono dalla parte opposta. Ed erba e rami invadono la carreggiata».

Un segnalazione con cui si sollecita la risoluzione di un problema circoscritto, anche se la situazione di Bosco Buri presenta una serie di problematiche, che dovrebbero essere affrontate. Il Partito Democratico ha infatti criticato l'amministrazione comunale, definendola «indifferente al degrado» che periodicamente si ripresenta nel parco. Oltre ad un intervento per il percorso ciclo-pedonale, Il PD ha chiesto maggiori controlli durante i giorni di festa, giornate in cui il parco si riempie di cittadini non sempre rispettosi dell'ambiente e di alcune basilari regole del vivere civile. Barbeque accesi su tronchi degli alberi, accampamenti, sacchi di immondizie abbandonati all'interno dell'area verde, mentre all'esterno le auto vengono parcheggiate in zone vietate.