Il maestro Morricone in Arena con 2 date per i suoi "60 Years of Music"

Ennio Morricone torna in Arena per festeggiare i suoi 60 anni di carriera come compositore e direttore d'orchestra.

Il maestro, che da poco ha compiuto 90 anni, calcherà il palco dell'anfiteatro scaligero il 18 e 19 maggio, mentre il 15, 16, 21 e 22 giugno sarà alle Terme di Caracalla a Roma. Gli spettacoli fanno parte del suo "60 Years of Music", che lo ha visto eseguire 50 concerti in 35 città europee. I nuovi spettacoli avranno scalette differenti e i biglietti saanno in vendita u Ticketone a partire dalle ore 12 del 19 dicembre.