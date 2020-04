Da Enel X una mappa per gestire meglio la mobilità durante l'emergenza

A supporto dell’emergenza Covid-19, Enel X ha lanciato «City Analytics - Mappa di mobilità», una soluzione big data che stima la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale. La soluzione si aggiunge alla suite City Analytics, realizzata da Enel X per le pubbliche amministrazioni e per la pianificazione urbana.

Il servizio fornisce una mappatura dei macro flussi di mobilità sul territorio, basandosi sull’analisi dei dati anonimizzati e aggregati, provenienti da veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, elaborati in correlazione con location data provenienti da applicazioni mobile e open data dell'amministrazione pubblica.

L'elaborazione dei dati ha come risultato l'individuazione di alcuni indicatori chiave, come la variazione percentuale giornaliera del numero di spostamenti e del totale dei chilometri percorsi o la vista giornaliera percentuale con evidenza delle aree attraversate in entrata e in uscita da ciascun comune, provincia o regione.

«È uno strumento innovativo sviluppato per venire incontro alle esigenze della pubblica amministrazione, impegnata nel fronteggiare l'emergenza - ha dichiarato Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X - Grazie alla collaborazione con Here Technologies abbiamo messo a disposizione del Paese una soluzione concreta attraverso la quale è possibile valutare i dati dell’evoluzione dei flussi di mobilità sul territorio, utili per la pianificazione della fase di ripresa».

I dati possono essere consultati gratuitamente fino al 31 maggio 2020, dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali, dagli enti interessati e della protezione civile, sul portale Enel X YoUrban, e utilizzati per comprendere gli impatti delle misure di contenimento del coronavirus.

