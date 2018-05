Enel regala colonnine di ricarica per auto elettriche a Soave e a Malcesine

Valorizzare il territorio, portando la mobilità elettrica nei più importanti e affascinanti borghi italiani. Con questo intento è stato firmato il protocollo d'intesa tra Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, e l'associazione Comuni Bandiera Arancione. L’accordo prevede la realizzazione di una rete di ricarica nei 227 Comuni Bandiera Arancione. Enel X si occuperà dell'installazione, dell'attivazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria di almeno due colonnine di ricarica per i veicoli elettrici in ogni paese che offre un'accoglienza turistica di qualità, accoglienza certificata proprio dal vessillo arancione.

Nel veronese i comuni interessati sono quelli di Soave, dove l'installazione è prevista tra il 2018 e il 2019, e Malcesine, dove l'installazione avverrà entro il 2022.

La mobilità elettrica si dimostra vincente non soltanto nell'ambito dei grandi centri urbani, ma con questo accordo diventa un importante strumento di attrazione e accoglienza turistica, valorizzando le bellezze del nostro territorio - ha dichiarato Francesco Venturini, Responsabile di Enel X - Siamo particolarmente felici di contribuire alla missione dell'associazione Bandiera Arancione, con le nostre tecnologie di ricarica innovative: l'auto a emissioni zero è il mezzo ideale per scoprire i tesori artistici nei centri storici dei più bei borghi italiani.