Encomi della Legione Carabinieri Veneto per i militari di Legnago

Il comandante provinciale dei carabinieri di Verona, colonnello Ettore Bramato, ha consegnato ai militari della compagnia di Legnago gli encomi rilasciati dalla Legione Carabinieri Veneto, per le attività svolte sul territorio relativamente alle indagini denominate "Land Rover & Calabroni", "Fabbrica di Cioccolato", "Corrida - Tracco".

Grazie al lavoro svolto dai militari in queste indagini, è stato possibile arrestare 22 persone, denunciarne a piede libero 35 e recuperare 24 auto di lusso per un valore di 1.200.000 euro. Recuperati anche 23 chili di hashish, 29 tonnellate di cioccolata per un valore di oltre 800mila euro e 494 forme di Grana Padano per un valore di 120mila euro.

Tutte le operazioni di servizio sono state condotte dal personale del nucleo operativo e radiomobile, con la collaborazione, di volta in volta, dei carabinieri delle stazioni di Cerea, Cologna Veneta e Castagnaro.