Il concerto di Emma Marrone in Arena è già sold out: «Non vedo l’ora di stupirvi»

È sold out a meno di un mese dall'apertura delle prevendite, il concerto previsto il 25 maggio 2020 all'Arena di Verona in cui Emma presenterà live il nuovo album di inediti "Fortuna" e festeggerà insieme al pubblico il suo compleanno e i dieci anni di carriera. A rivelarlo è l'agenzia Ansa. «Sono davvero contenta. Sono orgogliosa. - ha rivelato la cantante - Non vedo l’ora di stupirvi e di ripagarvi di tutto l’amore. La musica ha questo potere, far stare bene le persone. Grazie».

Per celebrare questi primi dieci anni saranno "9+1" i concerti di Emma nel 2020: dopo l'Arena di Verona, infatti, da ottobre Emma sarà impegnata con "Fortuna live palasport 2020", nove concerti nei principali palasport d'Italia.

Queste tutte le date di Fortuna live palasport 2020 (prodotto e organizzato da Friends&Partners): 3 ottobre Jesolo Pala Invent (data zero); 5 ottobre Milano Mediolanum Forum Di Assago; 10 ottobre Roma Palazzo Dello Sport; 13 ottobre Firenze Nelson Mandela Forum; 16 ottobre Napoli Pala Partenope; 17 ottobre Bari Pala Florio; 20 ottobre Catania Pala Catania; 23 ottobre Bologna Unipol Arena; 24 ottobre Torino Pala Alpitour.

Intanto prosegue il grande successo di "Fortuna", settimo disco di inediti di Emma che nel suo decimo anniversario di carriera musicale, torna più matura e consapevole con un disco positivo, colorato, dal sound moderno. Un album composto da 14 brani che vanta la produzione di Dardust insieme a Luca Mattioni (in "Manifesto", "Corri", "Basti solo tu" e "A mano disarmata"), Elisa (in "Mascara") e Frenetik & Orang3 (in "Dimmelo Veramente"). Anticipato dal singolo "Io sono bella", l'album è disponibile in versione cd in versione doppio vinile (etichetta Polydor/Universal Music) e su tutte le piattaforme digitali.