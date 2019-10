Alfieri del lavoro, c'è anche una veronese: la 18enne Emma Maria Ugolini

Ieri mattina, 22 ottobre, in Quirinale a Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato le onorificenze ai nuovi cavalieri al merito del lavoro e ai nuovi alfieri del lavoro. Gli alfieri del lavoro sono 25 studenti che in tutta Italia si sono distinti per i loro risultati scolastici e tra di loro ieri c'era anche una veronese, l'unica di tutto il Triveneto. Si chiama Emma Maria Ugolini, ha 18 anni, è di Trevenzuolo e si è diplomata questa estate al liceo scientifico Aleardi con il voto di 100 e lode.

Il percorso di studi di Emma Maria Ugolini prosegue ora all'università Humanitas di Milano dove studia medicina in inglese, ma intanto il riconoscimento di ieri le ha dato una grande visibilità mediatica. Questa mattina, la studentessa veronese è stata ospite del programma di Rai 1 Uno Mattina e questa sera andrà in onda sempre su Rai 1 la puntata di Porta a Porta in cui è presenta anche Emma Maria Ugolini.

E anche da Verona sono giunti i complimenti alla nuova alfiere del lavoro veronese. Il sindaco Federico Sboarina ha inviato alla studentessa di Trevenzuolo una calorosa lettera, con la quale, oltre a complimentarsi, l'ha invitata a palazzo Barbieri per poterla conoscere e congratularsi con lei di persona.