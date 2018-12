Emergenza freddo: apertura straordinaria per lo sportello d'accoglienza

È scattata oggi, 1° dicembre, l’accoglienza invernale nei dormitori per senzatetto, in vista dell’emergenza freddo. Per agevolare l’acceso alle strutture è stata disposta l’apertura straordinaria, dalle 9 alle 12, dello Sportello Unico Accoglienza situato in via dell’Artigianato 21, che gestisce l’assegnazione dei posti. L’ulteriore servizio è realizzato con la collaborazione della Cooperativa Il Samaritano Onlus.

Saranno a disposizione, fino al 31 marzo 2019, 220 i posti letto, 89 in più rispetto al resto dell’anno.

«Un’ulteriore attività – spiega l’assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco –, che punta ad agevolare il più possibile questa tipologia di persone. Oltre ad aver ampliato la disponibilità di posti di accoglienza, infatti, con l’avvio domani del servizio è stata garantita anche un’apertura speciale dello sportello di coordinamento».