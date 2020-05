"San Martino per San Martino" ed emergenza Covid-19: dona una spesa

La situazione emergenziale sanitaria si sta trasformando man mano in una crisi economica e sociale. Sono tempi duri e non ci si aspetta che la crisi economica alle porte sia breve. «Un aiuto concreto per diverse famiglie della città - si legge in una nota del Comune di San Martino Buon Albergo - è già una necessità da qualche mese e l’amministrazione comunale si è impegnata, e continua a farlo, per essere di sostegno alla cittadinanza. L’Istituzione Servizi al Cittadino si era già adoperata per emettere dei buoni per le spese alimentari in beneficio alle famiglie in difficoltà».

Oggi però si attiva un’altra iniziativa solidale che conterà la sua riuscita su un impegno attivo di tutti. Si chiama "San Martino per San Martino" ed è un banco alimentare che si fonda sulla raccolta di prodotti alimentari, acquistati dai cittadini su base volontaria, destinati alla distribuzione a chi ne avesse bisogno. «La proposta è promossa dal supermercato “Iper La grande I” che in collaborazione con l’Associazione Casa di Martino Onlus e con il sostegno del Comune offrirà la possibilità di acquistare dei beni di prima necessità. - spiega sempre la nota del Comune - Tra i quali pasta, riso, carne, pesce in scatola, legumi, latte, salsa di pomodoro, sughi, biscotti, cereali, prodotti per a colazione e alimenti per l’infanzia che verranno lasciati in luoghi preposti nel supermercato. Della consegna giornaliera dei generi alimentari all’Associazione Casa di Martino se ne occuperà la protezione Civile e l’Associazione provvederà alla distribuzione a chi ne avrà bisogno».

«Donare diventa ora più che mai un canale prezioso, sostenuto non solo dalle istituzioni ma anche dai singoli. Ognuno a modo suo, con i mezzi a disposizione e con il proprio impegno civile può fare la differenza. Mai come oggi fare la spesa diventa un atto anche simbolico», dichiara il sindaco Franco De Santi.

Per tutte le informazioni: www.comunesanmartinobuonalbergo.it