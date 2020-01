Tra tre candidati, Verona sceglie il 490esimo Papà Del Gnoco

Mentre gli occhi del resto d'Italia sono puntati sull'Emilia-Romagna e sulla Calabria dove sono in corso le elezioni regionali, gli occhi dei veronesi sono puntati su Santa Maria della Giustizia Vecchia, in piazza San Zeno, dove è in corso un altro tipo di elezione. Fino alle 13, infatti, si potrà scegliere il prossimo «Sire del Carnevale Veronese». Oggi, si conoscerà il nome pre 490esimo Papà Del Gnoco.

Per questa elezione si erano presentati in cinque, ma solo quattro si sono candidati. Nel corso della campagna elettorale, poi, uno dei quattro candidati si è ritirato e quindi oggi i cittadini maggiorenni muniti di carta d'identità potranno scegliere tra tre nomi. Il candidato più anziano è il 47enne Adamo Bressan, detto Spartaco; poi c'è «Pima», soprannome del 36enne Michele Pimazzoni; e infine, Damiano Zamperini, alias «El Baco», elettricista di 35 anni.