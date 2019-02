Avvocati di Verona, "L’Ordine di Tutti" vince le elezioni con candidata presidente Bissoli

Eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona. Si sono conclusi venerdì 1 febbraio gli scrutini per le elezioni del nuovo Consiglio che resterà in carica nel quadriennio 2019-2022. Ha ottenuto la maggioranza la lista "L’Ordine di Tutti" sostenuta dall’Associazione Nazionale Forense (ANF) di Verona, con l’elezione di 11 consiglieri su 21 componenti, e cioè Barbara Bissoli, Davide Adami, Elisabetta Baldo, Cristina Castelli, Sara Gini, Francesco Mafficini, Giuseppe Perini, Monica Rizzi, Sara Trabucchi, Davide Traspedini e Filippo Vicentini.

«Siamo soddisfatti, anche se si tratta di una affermazione di misura – dichiara Barbara Bissoli –, e voglio ringraziare tutti i colleghi che ci hanno sostenuto per aver condiviso un programma di governo dell’Ordine forense veronese aperto al dialogo, alla collaborazione e alla mediazione tra le molte espressioni e istanze dell’avvocatura nell’interesse degli iscritti e degli utenti gli uffici giudiziari. Il Consiglio dell’Ordine forense ha innumerevoli compiti e tutti insieme potremo favorire contesti e occasioni di crescita professionale per i colleghi, in un momento storico in cui anche l’avvocatura soffre della crisi economica generalizzata, della quale risentono soprattutto i più giovani». Tra gli elettori anche l’Avvocato Dario Donella, 91 anni, che non ha voluto mancare all’appuntamento.