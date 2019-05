Elezioni europee ed amministrative, domani si vota dalle 7 alle 23

Domani, 26 maggio, si vota per l'elezione dei nuovi rappresentanti per il parlamento europeo (QUI I CANDIDATI) e, in alcuni comuni veronesi, gli elettori sono chiamati anche a rinnovare le amministrazioni, scegliendo tra i vari candidati per le cariche di sindaco e consigliere comunale.

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Possono votare i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali. Sulla tessera elettorale è indicato il numero della sezione nella quale ci si deve recare per votare. Al seggio, oltre alla tessera elettorale, l'elettore deve esibire anche un documento di riconoscimento valido.

Nella città di Verona si vota solo per il parlamento europeo e, per agevolare le operazioni, viene consentito il libero accesso alla ztl fino alle 16 di lunedì 27 maggio. Inoltre, per tutta la durata del voto, dalle 7 alle 23, saranno aperti al pubblico l'ufficio elettorale e lo sportello Adigetto, in via Pallone 13, per il rilascio delle tessere elettorali e per la consegna delle tessere in giacenza.

Per informazioni è disponibile anche il numero verde gratuito 800 300 170, attivodurante l'intero orario di apertura dei seggi di domani.

Domani, a partire dalle 22.30, sarà possibile accedere a palazzo Barbieri, per seguire sui monitor allestiti nella sala Blu, al piano terra, l'andamento del voto e i primi risultati. Dalle ore 23 avrà inizio lo scrutinio delle schede. I risultati del conteggio dei voti si potranno seguire in tempo reale sul portale del Comune di Verona e anche su quello della Prefettura.