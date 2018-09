Una 18enne veronese conquista il premio letterario "Campiello Giovani"

Elettra Solignani è la vincitrice della 23^ edizione del Campiello Giovani, il concorso riservato ai giovani tra i 15 e i 22 anni organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto.

Elettra Solignani, 18 anni di Verona, si è aggiudicata il premio con il racconto “Con i mattoni” scelto dalla Giuria dei Letterati, presieduta da Carlo Nordio, tra i cinque racconti arrivati in finale. Di seguito la motivazione della Giuria.

«Una ragazza comincia una dieta che diventa, lentamente, una discesa agli inferi. In un crescendo di fasi che vengono raccontate come il più cupo dei sillabari, la giovane precipita nell’anoressia, isolandosi da tutti, anche da chi amava e l’ha amata. Il racconto di Elettra Solignani colpisce per la capacità di descrivere, apparentemente dall’interno, uno dei più gravi e sconvolgenti problemi dell’adolescenza con mirabile lucidità e al tempo stesso in una forma narrativa – quella dell’alfabeto – insolita e nel complesso efficace. Il ritmo spezzato delle voci di questo piccolo glossario dell’abisso conferisce una paradossale leggerezza a un contenuto che leggero non è affatto, generando un effetto di sottile straniamento».

Gli altri finalisti di questa edizione del Campiello Giovani erano: Alma Di Bello, 18 anni di Blevio (CO) con il racconto Blackout , Vincenzo Grasso, 20 anni di Catania, con il racconto Bestiario familiare , Alessio Gregori, 21 anni di Monterotondo (RM) con il racconto Feromoni, Lorenzo Nardean , 20 anni di San Donà di Piave (VE) con il racconto Natura morta.