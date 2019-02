Nel nuovo video di Ed Sheeran e Andrea Bocelli le auto del Museo Nicolis di Villafranca

L’amore non ha età, non è retorica, è questa l’aria che si respira nel bellissimo video di "Amo Soltanto Te", brano nato dalla collaborazione fra due celebrità della musica internazionale, Andrea Bocelli ed Ed Sheeran. Il Museo Nicolis, testimone d’eccezione in questa straordinaria fusione universale di arte, talento e musica. Nella maestosa cornice di Villa Arvedi, sulle colline veronesi, in un’atmosfera di gioia e festa, si celebra un matrimonio speciale. Gli sposi e gli invitati, interpretati da bambini, si preparano a festeggiare l’evento e arrivano all’appuntamento a bordo delle straordinarie vetture del Museo Nicolis.

Fervono i preparativi e arrivano gli ospiti, dalla bellissima Rolls Royce “Silver Spirit” del 1980 scendono due nobiluomini, l’imponente berlina della nota Casa automobilistica inglese ne definisce la classe sociale. Nella suggestione del regista Gaetano Morbioli di Run Multimedia, i personaggi e le auto si fondono in un’atmosfera magica, grazie alla sua capacità di cogliere preziosi dettagli e di valorizzare le scene con immagini emozionanti. In questo contesto si inseriscono anche il “Maggiolone” Volkswagen del 1976, simbolo della generazione hippy che negli anni ’70 proclamava anticonformismo e libertà come stile di vita, immagine che evoca perfettamente nella versione cabriolet la “Beetle” del Nicolis.

Lo stesso desiderio di evasione si respira anche con la leggendaria Harley Davidson XL 883 special degli anni ‘90, che pervade la scena quando i due giovani biker arrivano alla chiesa in sella al mito di Milwaukee. La narrazione si conclude con la splendida e inimitabile Maserati “Indy 4900” del 1973 del Nicolis che sfreccia sul vialetto della Villa per accompagnare all’altare la giovane sposa nel suo giorno più bello! Non poteva che essere una Maserati coupè con l’inconfondibile livrea Vignale, gioiello di stile e design italiano a sugellare questo originale matrimonio.