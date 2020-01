Anche a Verona tutti con il naso all'insù per ammirare la prima eclissi di Luna del 2020

Nella giornata di oggi, venerdì 10 gennaio 2020, è prevista la prima eclissi lunare dell’anno nuovo. Il fenomeno, come sempre affascinante anche se forse meno rispetto alla celebre "luna rossa", vedrà in questo caso il satellite della Terra come coperto da una sorta di velo che comporterà la percezione di un affievolimento della luminosità.

Si tratta, infatti, di una cosiddetta "eclissi di penombra" che si presenta nel momento in cui il satellite lunare si trova ad attraversare la porzione più esterna del cono d'ombra proiettato dalla Terra. Lo spettacolare evento astronomico dovrebbe avere una durata di circa quattro ore e dovrebbe essere visibile dall’Italia a partire dalle 18.07 del 10 gennaio, ovviamente anche da Verona.

Con la complicità di un cielo sereno o poco nuvoloso anche per i veronesi si preannuncia dunque una serata con il naso all'insù, per ammirare la Luna che apparirà in modo dissimetrico un po' più scura ed opaca del solito.