L'eclissi del secolo anche a Verona: per la luna 103 minuti di oscurità totale

È già stata da molti definita "l’eclissi del secolo": nella notte tra il 27 e il 28 luglio turisti e residenti anche a Verona potranno ammirare il suggestivo fenomeno direttamente dalle strade e dalle piazze della città. Venerdì 27 luglio infatti la luna si prepara a uno spettacolo straordinario: con ben 103 minuti di oscurità totale, si tratta dell’eclissi totale di luna più lunga degli ultimi cento anni.

La Luna sorgerà poco prima delle 21 ora locale, già in fase di penombra, mentre la fase di totalità si verificherà tra le 21.30 e le 23.13, il cui culmine è previsto alle 22.22. A rendere la serata ancora più suggestiva, sarà la possibilità di osservare ad occhio nudo ben 4 pianeti: Venere, Giove, Saturno e Marte. I primi tre saranno visibili sin dal crepuscolo, mentre per Marte bisognerà attendere le 21 per vederlo sorgere poco al di sotto della Luna in eclissi.

A Verona in occasione di tale significativo evento astronomica si svolgerà proprio a partire da venerdì 27 luglio l'evento "La Luna in Piazza Bra", una nuova iniziativa organizzata dal Circolo Astrofili Veronesi e patrocinata dal Comune di Verona Assessorato Istruzione e Politiche Giovanili. L'appuntamento sarà poi replicato con cadenza mensile, consentendo a tutti gli interessati di osservare la luna da vicino con una serie di telescopi messi appositamente a disposizione in piazza Brà.