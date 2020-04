Due nuovi oli per il Frantoio Bonamini di Illasi

Nel 2020, due nuovi nati che segnano un rinnovato modo di pensare l’olio, che strizza l’occhio al mondo della viticoltura e ne utilizza alcune terminologie caratteristiche. Così come ci troviamo a parlare di Blanc de Blancs, dizione tipica delle etichette dei grandi spumanti italiani per indicare la produzione fatta solo con uve bianche, o Blanc de Noirs per quelli di sole uve nere quando parliamo di vini, Frantoio Bonamini ha dato vita a due prodotti unici nel loro genere: Vert de Verts, che, come dice il nome, si realizza con solo olive verdi e Or de Noires, che predilige l’uso di sole olive nere, per dare al mondo dell’olio un twist in più.

Entrambi gli oli hanno colorazioni intense, messe in risalto da un packaging che le valorizza, sempre ispirato al mondo del vino, con un’etichetta trasparente dal font raffinato che si discosta dagli altri prodotti. Un’oliva nera e una verde si trasformano in un’impronta digitale, quella di Giancarlo Bonamini, che con il suo know-how e la sua dedizione ci "mette la faccia", lasciando il suo segno d’autore.

Vert de Vertes: olio prodotto esclusivamente con una selezione di olive verdi. Varietà: Peranzana e Frantoio. Zona di produzione delle olive: provincia di Verona e/o nelle migliori aree di vocazione olivicola. Epoca di produzione: fine Ottobre. Modalità di spremitura: a freddo con impianto continuo. Acidità: max 0,2%. Colore: verde smeraldo. Sapore: fragrante di foglia e frutta fresca, dal sapore aromatico e deciso. Consigli d'uso: sulla bruschetta, ma anche sulla carne rossa alla griglia e sull’insalata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Or de Noires: olio prodotto esclusivamente con una selezione di olive nere. Varietà: Leccino e Grignano. Zona di produzione delle olive: Provincia di Verona e/o nelle migliori aree di vocazione olivicola. Epoca di produzione: fine Ottobre. Modalità di spremitura: a freddo con impianto continuo. Acidità: 0,2% max. Colore: giallo dorato. Sapore: fruttato leggero con dolci note di mandorla e leggera sensazione erbacea. Consigli d'uso: indicato per piatti di pesce e di carne bianca, ottimo su verdure bollite.