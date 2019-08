SuperEnalotto, vinti quasi 40mila euro con due "5" in provincia di Verona

Provincia di Verona protagonista al SuperEnalotto: due giocatori hanno sfiorato sabato, 3 agosto, scorso il "6" che ora vale oltre 200 milioni, centrando due "5" da circa 19mila euro ciascuno, come riferito da Agipronews.

Un "5" è stato giocato a Valeggio sul Mincio, nella rivendita di via Murari, mentre l'altra schedina fortunata è stata giocata a Zevio, nel bar Pergy di via Sparditori.

Il jackpot del SuperEnalotto, intanto, è diventato da tempo il premio più alto nella storia del gioco e, al momento, anche il più alto al mondo.