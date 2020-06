Esultano i parlamentari Pd: «Con il Dpcm più posti per il pubblico degli spettacoli in Arena»

«Una buona notizia per lo spettacolo dal vivo e per l’Arena di Verona. Con il nuovo Dpcm firmato ieri, infatti, oltre alla riapertura con alcune cautele dei luoghi per lo spettacolo dal vivo, è stato stabilito che le Regioni, in base all’andamento della situazione epidemiologica nei loro territori, potranno stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi». Così i parlamentari dem Gian Pietro Dal Moro, Vincenzo D'Arienzo, Alessia Rotta e Diego Zardini commentano una delle misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato nella serata di ieri, giovedì 11 maggio, nel quale come da noi anticipato è contenuta questa importante novità che consentirà alla città di Verona di accogliere in Arena un numeno maggiore di spettatori rispetto ai mille precedentemente previsti.

«La Fondazione Arena aveva sollecitato, con la presentazione di un dettagliato e apposito protocollo di sicurezza, la possibilità di aumentare il numero degli spettatori autorizzati ad entrare da 1.000 a 3.000 posti, in ragione della sua capienza e delle numerose viste di accesso e uscita. Come parlamentari del Partito democratico - spiegano gli esponenti dem Gian Pietro Dal Moro, Vincenzo D'Arienzo, Alessia Rotta e Diego Zardini - avevamo portato questa richiesta sul tavolo del governo e del ministro dei Beni Culturali. In tal senso, grazie alla deroga prevista dal Dpcm, l’Arena potrà aumentare considerevolmente i numeri attualmente previsti previo parere favorevole della Regione. Ringraziamo il Ministro Franceschini - concludono i parlamentari del Pd - per aver ascoltato le istanze della Fondazione Arena. La riapertura dell’Arena, seppure in forma ridotta e con eventi speciali, rappresenta un simbolo di ripartenza per la nostra città».