Dossier Statistico Immigrazione 2019, nel Veronese stranieri in crescita

Ieri, 24 ottobre, in contemporanea in tutte le regioni, è stato presentato il «Dossier Statistico Immigrazione 2019», realizzato dal Centro Studi e Ricerche Idos di Roma, in partenariato con Confronti e con il sostegno dei fondi dell'8x1000 della Chiesa Valdese. La presentazione a Verona è stata curata da Cestim, in collaborazione con i sindacati Cgil, Cisl e Uil, e si è tenuta nella Sala Africa di Fondazione Nigrizia.

Il dossier è giunto alla sua 29esima edizione ed è disponibile qui, nella sua nuova veste grafica ma con la stessa impostazione, quella di studiare e descrivere l'immigrazione e l'emigrazione a partire dai dati statistici ufficiali.

E i dati statistici ufficiali dicono che la provincia di Verona è quella con il maggior numero di immigrati residenti di tutto il Veneto, un numero che nel giro di un anno è anche cresciuto. Nel Veronese, all'inizio del 2019, gli stranieri residenti era 110.029, quasi il 12% di tutta la popolazione, in crescita di oltre il 4% rispetto al dato dell'anno precedente. Più o meno la stessa crescita registrata anche nel capoluogo dove gli stranieri presenti sono 37.114, più del 14% del totale.

La composizione della popolazione straniera in provincia di Verona è cambiata di poco. La comunità più presente (poco meno di un terzo) è quella romena, seguono quella marocchina e quella cingalese. Più o meno equa la presenza di genere, con una leggera maggioranza di stranieri di sesso femminile. Mentre è sproporzionato la presenza se si prende in considerazione l'età, più dell'80% degli stranieri nel Veronese ha meno di 50 anni e più di un quarto ha meno di 35 anni.

Infine, dopo il capoluogo, il comune veronese con più stranieri è San Bonifacio, seguito da Villafranca e San Giovanni Lupatoto.