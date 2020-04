Il bel gesto dell'azienda veronese Melegatti per la Pasqua applaudito dal governatore Zaia

«Continuano le iniziative di solidarietà da parte di aziende ed associazioni venete per ospedali e cittadini in difficoltà in questo momento di estrema emergenza». Così il governatore del Veneto Luca Zaia che poi prosegue: «Ne elenco alcune, consapevole che sono una goccia nel mare della generosità cui stiamo assistendo in queste settimane». Tra queste iniziative solidali il presidente della Regione Veneto ha menzionato anche quella promossa dalla storica azienda dolciaria Melegatti con sede nel Comune veronese di San Giovanni Lupatoto.

L’industria dolciaria Melegatti di San Giovanni Lupatoto, infatti, secondo quanto rivela il governatore del Veneto Zaia, ha donato in questi giorni al Comune di Verona ben 33 bancali di colombe pasquali, destinati alle persone bisognose e meno fortunate. Le colombe pasquali, spiega poi il governatore Zaia, saranno distribuite capillarmente grazie ai volontari del Banco alimentare e della Croce Rossa. «Gesti che riempiono il cuore, - ha quindi concluso Zaia - vi ringrazio senza distinzione a nome di tutto il Veneto».