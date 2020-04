Il bellissimo dono della guardia di finanza al personale dell'ospedale di Borgo Roma

Nella giornata di ieri, venerdì 10 aprile 2020, sono state consegnate all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Policlinico "G.B. Rossi" di Borgo Roma 90 colombe pasquali da parte di militari della guardia di finanza scaligera. L’iniziativa prende spunto dai finanzieri della componente Anti Terrorismo e Pronto Impiego della compagnia di Verona, i baschi verdi, che in questo periodo, unitamente a tutti gli altri colleghi della guardia di finanza di Verona e della sua provincia, stanno profondendo ogni possibile energia per fronteggiare l’emergenza in atto.

«Il gesto - si legge in una nota della guardia di finanza - nasce dalla consapevolezza dell’eccezionale sforzo prodotto dai medici, dagli infermieri e da tutto il personale ospedaliero, in uno con le forze dell’ordine, nel costituire la prima linea per combattere e contenere la diffusione del virus. I militari hanno voluto dare un segno di testimonianza, puramente simbolico, nei confronti del personale sanitario e anche un segno di vicinanza nei confronti delle persone che in questo periodo devono confrontarsi in prima persona con il coronavirus».