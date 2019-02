A Pescantina, Donne di pizza Donne di Cuore per il centro antiviolenza Petra

Una pizza per le donne che hanno perso il lavoro o per chi vive in situazioni di svantaggio. Prende il via da Roma e raggiungerà gli Stati Uniti il viaggio solidale a tappe di sette donne-chef del gruppo ''Donne di pizza Donne di cuore''. «Vogliamo essere ambasciatrici di cuori, mani pensieri, territori, sogni e desideri attraverso la pizza», hanno fatto sapere con una nota diffusa da Ansa.

In un anno, porteranno le loro esperienze in giro per l'Italia e all'estero, partecipando a serate ed eventi che avranno sempre finalità benefiche.

Del gruppo fanno parte Giovanna Baratella e Marina Orlandi della pizzeria Slurp di Ferrara, Enrica Causa della Rustica di Galzignano Terme, Claudia Tosello dell'Arcobaleno di Pettorazzo Grimani, Eleonora Masseretti della Basilico Rosso di Castelmassa, Petra Antolini del Settimo Cielo di Settimo di Pescantina e Paola Cappuccio della Verace a Portici. La madrina e prima sostenitrice è Francesca Romana Barberini, che in occasione della Giornata internazionale della donna le porterà l'8, il 9 e il 10 marzo negli Stati Uniti presso il Terun e il ristorante A16 Rockridge di San Francisco grazie al sostegno del Consulate General of Italy in San Francisco.

Il primo appuntamento è a Roma, mentre la serata dedicata alla determinazione, alla tenacia e alla passione delle donne che si terra al Settimo Cielo di Pescantina è organizzata per il 12 marzo e tutto il ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza Petra del Comune di Verona.