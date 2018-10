Donne al Quadrato. A Verona corsi gratuiti di alfabetizzazione finanziaria

Definizione del budget famigliare, alfabetizzazione finanziaria e focus sugli investimenti. Ha preso il via il 1° ottobre, a Palazzo Barbieri, “D2 – Donne al Quadrato”, l’iniziativa che vede coinvolte una trentina di donne formatrici che, forti della propria esperienza nel mondo della finanza, si sono rese disponibili a tenere corsi gratuiti a favore di altre donne.

“Come amministrazione – ha sottolineato l’assessore alle Pari Opportunità Francesca Briani – abbiamo colto questa importante occasione che permette alle persone di seguire corsi di formazione gratuita. Pensati per le donne, a partire da quelle che si trovano in situazioni di isolamento economico, abbiamo deciso di aprire i corsi a tutti, senza dimenticare che la violenza economica nei confronti delle donne è una forma di violenza subdola, ma diffusa”.

L’iniziativa “Donne al Quadrato” è proposta dalla Global Thinking Foudation che ha già realizzato corsi gratuiti in collaborazione con associazioni ed assessorati alle Pari opportunità nei Comuni di Mantova, Pisa, Caltanissetta, Milano, Roma, Bari. Il calendario degli incontri che si terranno a Palazzo Barbieri prevede tre moduli che si concluderanno il prossimo 19 novembre.

“Abbiamo scelto il tema dell’alfabetizzazione finanziaria – spiega Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foudation – perché nella questione dell’emancipazione femminile è centrale. Lo abbiamo fatto perché permette a chi partecipa di rimettersi in gioco, di migliorarsi professionalmente e di cogliere nuove opportunità”.

“Donne al Quadrato”, infatti, ha l’obiettivo di assicurare alle donne una formazione gratuita particolarmente importante e tempestiva in ambito economico e sociale. Questo consente, a tutte le donne che lo desiderano, di dotarsi degli strumenti finanziari necessari per comprendere e partecipare, ad esempio, a un bando per l'imprenditoria femminile e di cogliere ulteriori opportunità.

Lunedì pomeriggio ha preso il via il primo incontro, ma le iscrizioni sono ancora aperte. Gli interessati possono inviare una e-mail al seguente indirizzo: donnealquadrato@assiomforex.it.

Calendario degli Incontri: