De Berti chiede «treni speciali per i grandi eventi di Veronafiere»

Un accordo tra Regione, Ente Fiera, Comune di Verona e Trenitalia per incentivare, attraverso l’istituzione di convogli speciali, l’utilizzo del treno da parte del pubblico che si reca nella città scaligera in occasione degli appuntamenti espositivi di maggior rilievo e partecipazione.

Lo ha proposto l’assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione del Veneto, Elisa De Berti, intervenendo giovedì mattina all’inaugurazione dell’undicesima edizione di Motor Bike Expo, il salone internazionale della moto in corso di svolgimento a Veronafiere.

«I numerosi e prestigiosi eventi che organizza la Fiera di Verona e che richiamano un vasto pubblico nazionale e internazionale – ha detto De Berti –, sono per la città una grande risorsa e possono diventare un’opportunità per promuovere un virtuoso utilizzo del trasporto pubblico, favorendo un accesso più ordinato al quartiere fieristico e una miglior vivibilità dello stesso, a tutto vantaggio dei residenti».

«La soluzione è già stata sperimentata da Trenitalia in occasione di grandi concerti tenutisi in varie città italiane – ha spiegato l’assessore – e, grazie all’accordo con gli organizzatori, è stato possibile istituire dei convogli speciali, evitando così il sovraffollamento di quelli regionali e i conseguenti disagi agli utenti e pendolari».

«Intendo dare concretezza al più presto a questo progetto – ha sottolineato De Berti – e ho già anticipato agli interessati che convocherò a breve un incontro per definire gli aspetti organizzativi ed economici dello stesso. Se, come mi auguro, si rivelerà una soluzione efficace per la città, per i suoi abitanti, per i passeggeri, per la Fiera, potremmo pensare di riproporla anche per manifestazioni importanti, come gli spettacoli in Arena, e in altre città del Veneto».