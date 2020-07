Boxe, Donazzan vuole l'incontro per il titolo europeo supergallo in Arena

Boxe in Arena? Elena Donazzan dice si. L'assessore regionale all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro del Veneto, è intervenuta sulla questione dell'incontro per il titolo di campione europeo supergallo che si sarebbe dovuto tenere il 27 marzo scorso a Verona, presso la Agsm Forum, e che è stato bloccato a causa della pandemia di Covid-19. Sarebbe dovuto salire sul ring il campione europeo in carica, il vicentino Luca Rigoldi: Donazzan sottolinea che l'incontro non troverà spazio nell'anfiteatro scaligero, nonostane il via libera che sarebbe giunto dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio.

«Non capisco come mai la Fondazione Arena non voglia ospitare questo evento prestigioso, sportivo e internazionale: questa nobile e antica disciplina è forse l’attività più coerente per questo anfiteatro romano, visto che proprio per lo sport ed i giochi venne creato - afferma Donazzan - oltre ad essere coerente, è certamente un’attività più rispettosa di tanti concerti di musica pop che in questa struttura hanno trovato spazio».

«Spero la Fondazione Arena ci ripensi e permetta al nostro campione veneto di difendere il titolo europeo in questa cornice meravigliosa, aprendo le porte di questo anfiteatro ad un pubblico qualificato di amanti della boxe: uno sport fatto di regole, di sacrifici, di rispetto dell’avversario e di tanto coraggio. Una scelta che costituirebbe anche una grande opportunità per tanti giovani che magari all’Arena non ci sono mai stati, a cui verrebbe data così l’opportunità di ammirare da vicino questa magnificenza», ha concluso l’Assessore Regionale.