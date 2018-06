Da "Noi e Voi insieme" un dono speciale per l'Ospedale della Donna e del Bambino

L’Associazione "Noi e Voi Insieme" in occasione del suo 51° anniversario di fondazione, ha voluto donare al Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica - Ospedale della Donna e del Bambino, una sedia contenitiva per bambini con deficit neurologico che non riescono a stare nella posizione seduta.

Alla consegna avvenuta lunedì 14 maggio, hanno presenziato il dott. Paolo Biban – direttore U.O.C. Pediatria ad Indirizzo Critico, Amabile Bonaldi – "caposala" TIP, il presidente dell’Associazione Luciano Rainero e la vicepresidente Bianca Grasso.