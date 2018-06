Attualità Borgo Trento / Piazzale Aristide Stefani

Da “Noi e Voi Insieme” un dono per il Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica

Per il suo 51° anniversario, l'associazione ha offerto una sedia contenitiva per bambini con deficit neurologico che non riescono a stare nella posizione seduta all'Ospedale della Donna e del Bambino