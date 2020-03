Donate 190 mila mascherine alla Ulss 9 grazie al Comitato Verona Vince

Japanparts srl, azienda attiva da oltre 30 anni a Verona nella distribuzione di ricambi auto in Italia così come all’estero, ha annunciato giovedì di aver consegnato 190.000 mascherine alla Ulss 9 di Verona, che provvederà poi alla loro distribuzione dove riterrà necessario.

La donazione da parte di Japanparts è avvenuta a seguito della segnalazione e stimolo, prontamente accolti dall’azienda, del Comitato Verona Vince, costituito appositamente per dare un contributo all’emergenza Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Massimo Altafini, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda, che si è occupato personalmente della consegna del materiale sanitario, così si pronuncia in merito: «Stiamo tutti attraversando un periodo molto difficile che sta segnando profondamente la nostra vita personale e aziendale. Penso che una Società come quella che rappresento debba, in questo momento, avere anche un forte ruolo sociale, per contribuire alla risoluzione di questa pandemia al più presto. La salute dei nostri dipendenti è sempre stata una nostra priorità; oggi vogliamo contribuire anche a quella di chi nel nostro territorio si sta sacrificando con dedizione encomiabile per il bene di tutti. Il nostro gesto vuole essere un ringraziamento per tutti loro: le mascherine sono una dotazione essenziale per tutte le persone che stanno affrontando questa emergenza in prima linea, ed è per questo che abbiamo deciso di donare questi prodotti ora più che mai fondamentali e preziosi. Vogliamo far sapere loro che apprezziamo davvero quanto stanno facendo e che abbiamo a cuore la loro tutela».