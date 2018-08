Nasce a Dolcé la Cicladige, per scoprire tutte le bellezze del territorio

Dolcé, porta per l'Europa. Nel cuore della Valdadige-Terradeiforti, grazie al lavoro e agli investimenti pubblici compiuti dall’amministrazione comunale guidata da Massimiliano Adamoli e dalle precedenti sempre legate al gruppo civico Paese Mio, oggi è possibile percorrere tutto il territorio di Dolcè in bicicletta sulla pedociclabile che da Volargne conduce ad Ossenigo lungo il fiume Adige, toccando i territori di Ceraino, Dolcè e Peri.

"Dopo avere ultimato con soddisfazione i lavori della pista ciclabile, denominata Cicladige - afferma il sindaco Massimiliano Adamoli - oggi il nostro Comune possiede un collegamento fondamentale fra la Valpolicella il Trentino Alto Adige e da lì verso l’Europa. Si tratta di una nuova opportunità per i cicloamatori e turisti, sia italiani che europei, i quali possono scoprire le bellezze del nostro territorio, costeggiando uno dei tratti più belli e caratteristici della Valdadige-Terradeiforti". Il sindaco prosegue: "Clicadige è il nome scelto, assieme al logo, dalla giuria del concorso e premiato nella scorsa edizione di Storia e Sapori, frutto di un lavoro di una quindicina di autori".

La Cicladige, complessivamente, è lunga 26 chilometri: é possibile raggiungerla anche in treno da Domegliara da Dolcé o da Peri, Si tratta di un tracciato unico al mondo, immerso nella Natura tra il fiume Adige, i vigneti che producono vini autoctoni come l’Enantio ed il Casetta, lo sguardo sulle fortezze austriache, bellezze uniche come Villa del Bene di Volargne. Il sindaco e la sua amministrazione evidenziano l’importanza ed il significato della pista ciclabile. "Il percorso è un bene di tutta la comunità, pertanto di tutti coloro che lo attraversano per passeggiare a piedi o in bicicletta. Sarebbe bello che ognuno di noi adottasse semplici accorgimenti per renderlo fruibile a tutti".

Nel contempo sempre a Volargne, a poca distanza dalla Cicladige, è stata riqualificata l’intera area della baita Alpini e Pro Loco, un progetto molto atteso e richiesto dai cittadini di Volargne. Attraverso la realizzazione di questo intervento, totalmente finanziato con un bando del Fondo Comuni di Confine, é stato costruito un campo polivalente, in superficie sintetica, aperto all’utilizzo da parte dei ragazzi che, con soddisfazione, hanno iniziato ad utilizzarlo fin da subito. "Il campetto costituisce un luogo a loro dedicato", prosegue il primo cittadino di Dolcè. Non solo: il Comune ha realizzato di un nuovo parcheggio funzionale alla baita dove trovano sede il Gruppo Alpini e la Pro Loco di Volargne ."Sono stati creati nuovi parcheggi che potranno finalmente a liberare le vie del vicino quartiere e nel contempo funzionali al vicino cimitero ed alla chiesa parrocchiale". Adamoli poi conclude: «Si tratta di un altro tassello nella riqualificazione dei nostri paesi per renderli sempre più vivibili".

Le opere di riqualificazione dell’area legata alla baita Alpini-Pro Loco seguono gli altri interventi messi in campo dall’amministrazione comunale di Dolcè sempre a Volargne. In virtù dell’accordo con la cooperativa Hermete e la stessa Pro Loco, l’amministrazione ha aperto tra l’altro la biblioteca ed un ufficio informazioni dedicato al territorio della stessa Valdadige Terradeiforti.