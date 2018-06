Rapporti tra autismo e dna, l'università di Verona ha collaborato alla ricerca

Anche l'università di Verona ha collaborato con un gruppo di ricercatori dell'istituto italiano di tecnologia di Rovereto e dell'università di Pisa ad una ricerca che ha permesso di osservare il ruolo del dna alla base di una delle forme più comuni di autismo. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Brain e permette di capire in che modo le mutazioni genetiche legate all'autismo influiscano sulla struttura e il funzionamento del cervello. A finanziare la ricerca è la fondazione statunitense "Simons Foundation for Autism Research Initiative", e oltre all'università di Verona hanno collaborato anche l'università di Torino, il laboratorio europeo di biologia molecolare di Monterotondo, il Cnr di Catanzaro e il S. Anna Institute and Research in Advanced Neuro-Rehabilitation di Crotone.

Ci aspettiamo che questo tipo di approccio permetta di identificare in maniera oggettiva quante e quali forme di autismo esistano - ha spiegato ad Ansa Alessandro Gozzi dell'istituto italiano di tecnologia di Rovereto - un prerequisito fondamentale per l'identificazione di future terapie mirate.