Ottomila euro a Diversamente in Danza di verona dall'Aviva Community Fund

Impatto sul territorio, fattibilità di realizzazione e capacità del progetto di risolvere un problema sentito dalla comunità: sono questi i criteri utilizzati per decretare i 10 vincitori della terza edizione dell'Aviva Community Fund, fondo benefico a favore delle organizzazioni non profit attive nelle comunità locali.

L'iniziativa di Aviva, assicurazione tra i leader in Europa, ha visto oltre 500 progetti candidati e un totale di 89.000 euro stanziati per le associazioni vincitrici. Le dieci associazioni premiate con donazioni di 15.000, 8.000 e 5.000 euro operano nel settore della salute, degli anziani e dell'occupazione e sono distribuite su tutto il territorio italiano. Le idee presentate prevedono diverse attività: dall'inclusione di ragazzi e adulti con disabilità, al reinserimento lavorativo per donne vittime di violenza, al sostegno degli anziani.

A Verona ha è stata premiato il progetto "Opificio di opportunità" dell'associazione Diversamente in Danza che ha ricevuto un contributo di 8mila euro.