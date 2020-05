Anche a Verona c'è un distributore automatico di mascherine, guanti e gel igienizzanti

«Un altro distributore dpi sta per essere installato...continuate a seguirci per scoprire dove», lo avevano annunciato così via social sulla loro pagina Facebook lo scorso venerdì 8 maggio e questa mattina Veneto Vending ha poi dato la notizia con tanto di foto: «Installazione distributore protezioni presso la biglietteria dei trasporti pubblici di Verona in stazione Porta Nuova».

Dunque anche il capoluogo scaligero, dopo i Comuni veronesi di Marano di Valpolicella e Bussolengo, ha finalmente ottenuto il suo distributore automatico di mascherine, guanti e gel igienizzanti. Come noto, si tratta di dispositivi anti contagio obbligatori per tutti in questa fase in Veneto, sulla scorta di quanto stabilito dall'ordinanza regionale di Zaia, ogni volta che si esce di casa.