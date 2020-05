Distributore automatico di mascherine, guanti e gel mani in funzione a Castelnuovo del Garda

Da alcuni giorni anche il Comune veronese di Castelnuovo del Garda ha un distributore automatico di dispositivi di protezione in piazza della Libertà, vicino all’ingresso della biblioteca e degli uffici della polizia locale. A disposizione dei cittadini vi sono guanti, mascherine e gel igienizzanti, indispensabili in questo periodo di emergenza sanitaria.

«Abbiamo accolto volentieri il suggerimento della Protezione civile di offrire ai cittadini un rifornimento sempre accessibile di presidi sanitari conformi alle indicazione governative. - spiega il sindaco Giovanni dal Cero - Sono molte le persone che in questi giorni lo hanno utilizzato, soprattutto per acquistare i guanti, particolarmente difficili da reperire».

Le mascherine costano 2,50 euro, i guanti in nitrile e in confezioni da otto 1,50 euro, mentre il gel igienizzante con fazzoletti 2,50 euro la confezione e 3,50 euro per la versione senz’alcol.